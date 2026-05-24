Bayram tatili planı yapan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kötü haber geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, tatil süresince ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 kent için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı yapıldı.

HANGİ BÖLGELERDE KUVVETLİ OLACAK?

Tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kısımları, İç Anadolu’nun kuzey ve batı şeritleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde yağışların yer yer şiddetini artıracağı öngörülüyor. Bu bölgelerin yanı sıra Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde de kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece civarında azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği aktarıldı.

21 ŞEHRE SARI KOD

Meteoroloji, riskin yüksek olduğu Adana, Antalya, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Sakarya, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlarken; Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri için de ayrıca gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yetkililerden Hayati Uyarı: Uzmanlar; tatil boyunca yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi ani hava muhalefetlerine karşı vatandaşların son derece dikkatli, tedbirli ve hazırlıklı olmalarını önemle hatırlattı.