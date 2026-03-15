Ramazan Bayramı öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı orta vadeli hava tahmin raporu, bayram haftasında Türkiye genelinde farklı hava koşullarının görüleceğini ortaya koydu. Rapora göre batı illerinde daha ılık ve sakin bir hava beklenirken, iç ve doğu bölgelerde yağışlı sistemler etkisini sürdürecek.

Ramazan Bayramı tatili boyunca seyahat edecek veya bayram ziyaretlerine gidecek vatandaşlar için Meteoroloji’den önemli veriler paylaşıldı. Orta vadeli tahmin haritalarına göre Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak yağışlı hava dalgalarının özellikle doğu bölgelerinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Bayramın ilk günlerine doğru Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış uyarıları dikkat çekerken, bazı bölgelerde toz taşınımı ihtimali de gündeme geldi. Batı illerinde ise puslu fakat ılık bir hava bekleniyor. İç kesimlerde görülebilecek toz taşınımı ile doğu bölgelerdeki çığ riski, bayram yolculuğuna çıkacak sürücüler açısından görüş mesafesi ve yol güvenliği bakımından önem taşıyor.

ARİFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (19 MART PERŞEMBE)

Bayram hazırlıklarının ve yolculukların yoğunlaşacağı Arife gününde Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi batı illerinde yağış öngörülmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise haritalarda yeşil alanların genişlemesiyle birlikte yer yer hafif sağanak geçişleri görülebilecek. Marmara ve Ege’de yolculukları etkileyecek bir yağış beklenmezken, İç Anadolu’da sabah saatlerinde yer yer pus oluşabileceği belirtiliyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL? (20 MART CUMA)

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü batı bölgelerinde bahar havası öne çıkarken, doğu kesimlerde kış şartlarının etkisi devam edecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere batı ve iç kesimlerde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul’da 15–17 derece, Ankara’da ise 14–16 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor. Akdeniz bölgesinde ise az bulutlu ve açık bir hava beklenirken sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

BAYRAMDA İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da Arife günü ve bayramın ilk günlerinde güneşin zaman zaman bulutların arasından görüleceği bir hava bekleniyor. Denizden gelen nem nedeniyle sabah saatlerinde yer yer pus oluşabileceği belirtiliyor.

Bayramın birinci günü İstanbul’da sıcaklığın 17 dereceye kadar yükselmesi beklenirken açık hava etkinlikleri ve bayram ziyaretleri için uygun bir atmosfer oluşacağı tahmin ediliyor. İkinci ve üçüncü günlerde ise bulutluluk oranının artması öngörülüyor.

Boğaz hattı ve kentin kuzey ilçelerinde kuzeyden esen poyrazın zaman zaman etkisini artırmasıyla hissedilen sıcaklığın gölgede birkaç derece daha düşük olabileceği belirtiliyor. Bayramın son gününde akşam saatlerinde Marmara genelinde artan bulutlulukla birlikte yer yer hafif çiseleme ihtimali bulunuyor.

20 Mart Bayram 1. Gün: Az bulutlu ve güneşli

21 Mart Bayram 2. Gün: Parçalı bulutlu

22 Mart Bayram 3. Gün: Çok bulutlu

METEOROLOJİ’DEN BAYRAM UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporunda bayram süresince dikkat edilmesi gereken üç önemli risk öne çıktı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Bu bölgelerde bayram ziyaretleri için seyahat edeceklerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Bayramın ilk günlerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güneyinde Suriye üzerinden gelecek toz taşınımı görülebileceği belirtilirken, bu durumun hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya yol açabileceği ifade edildi.

14–15 Mart’ta başlayan ve bayram haftasına sarkan toz taşınımı hattının İç Anadolu’nun doğusundan Güneydoğu Anadolu’ya uzanan bir koridor oluşturduğu kaydedildi. Bayram yolculuğuna çıkacak sürücülere ani rüzgar ve toz bulutlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.