Finans sektöründe hareketlilik sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), teknoloji ve endüstri devi Siemens bünyesinde kurulan finansman şirketine resmi onayını sundu. Geçtiğimiz yıl kuruluş izni alan şirket, artık piyasada aktif olarak rol alabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

BDDK tarafından hazırlanan kurul kararı, bugünkü Resmi Gazete’de ilan edildi. Kurulun 11 Mart 2026 tarihli gündem yazısı ve ilgili incelemeler sonucunda, Siemens Finansman A.Ş.’nin faaliyetlerine başlaması önünde yasal bir engel kalmadığı teyit edildi.

YASAL DAYANAK VE YETKİLENDİRME

Alınan karar, 6361 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu" kapsamında verildi. Şirket, ilgili yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca finansman faaliyetlerini yürütme yetkisine sahip oldu.

Siemens Finansman A.Ş., ilk olarak 8 Mayıs 2025 tarihinde BDDK'dan kuruluş izni almıştı. Aradan geçen süre zarfında gerekli şartları tamamlayan şirket, son onayın ardından resmen sektöre giriş yapmış oldu. Bu adımın, endüstriyel finansman ve ekipman finansmanı alanında piyasaya yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.