Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımında kullanılacak kredi ve vadeleri güncellendi. Buna göre taşıt alımlarında kredi tutarı ve vade değişikliğine gidildi.

Elektrikli araç alımında kullanılacak kredi vade sınırları, nihai fatura değerine göre belirlenmiştir. Fatura değeri 2 milyon 500 bin lira ve altında olan araçlar için kredi vadesi 48 ay olarak uygulanmaktadır. 2 milyon 500 bin lirayı aşan fakat 5 milyon lirayı geçmeyen araçlar için vade sınırı 36 ay; 5 milyon lirayı aşan ancak 6 milyon 500 bin lirayı geçmeyen araçlarda 24 ay; 6 milyon 500 bin lirayı aşan ve 7 milyon 500 bin lirayı geçmeyen araçlarda ise 12 ay olarak belirlenmiştir.

Yeni düzenlemelere göre, toplam fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için kredi oranı %70 olarak belirlenmiştir. Fatura değeri 2,5 milyon TL’yi aşan ancak 5 milyon TL'yi geçmeyen taşıtlar için kredi oranı %50, 5 milyon TL üzeri ve 6,5 milyon TL'yi aşmayan araçlarda bu oran %30 olarak uygulanır.

Değeri 6,5 milyon TL'yi geçen ancak 7,5 milyon TL’yi aşmayan taşıtlar için %20 oranında kredi imkanı sunulurken, 7,5 milyon TL üzerindeki araçlar için kredi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde, taşıt kredilerinin vade oranları, aracın toplam değeri ve kredi miktarı ile doğrudan ilişkilendirilmiştir.