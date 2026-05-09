Ankara Etimesgut Belediyesi, Alzheimer Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve yurttaşlar katıldı. Yaman, “Türkiye’de 9 milyona yakın yaşlı var. Bakım yükü kadınların omuzlarında. Yaşlıya yaptığımız yatırım, kadına yaptığımız yatırımdır” dedi.

‘VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM’

Törende Beşikçioğlu şunları söyledi: “Seçim zamanında bu derde düşmüş olanları evlerde, kapalı kapıların ardında bırakmayacağız demiştim. Babamı Alzheimer’dan kaybettim. Kendime o an söz verdim ‘İleride öyle bir tesis açacağım ki, Alzheimer’lı büyüklerimizin tüm ihtiyaçlarını giderebilecekler’ demiştim. O yüzden benim için çok değerli.”