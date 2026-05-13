Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde Belediye Başkanı Habil Dökmeci, muhtarlarla yaptığı toplantının ardından belediye hizmet binasında saldırıya uğradı.

BAŞKAN YARDIMCISI YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında olaya müdahale eden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, H.A.’nın darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Taş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli H.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

‘KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Sivrihisar Belediye Başkanlığı, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olayın ardından gerekli sağlık müdahaleleri derhal gerçekleştirilmiş olup, Başkan Yardımcımız Mehmet Taş’ın tedavi süreci devam etmektedir. Yaşanan saldırıya ilişkin hukuki süreç belediyemiz tarafından ivedilikle başlatılmış; ilgili şahıs hakkında hem Belediyemiz hem de Sayın Mehmet Taş tarafından ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Şüpheli şahsın, ifade süreci de Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Kamu hizmetinin yürütüldüğü belediye binalarında şiddet, tehdit ve saldırı girişimlerinin hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. Sivrihisar’da bugüne kadar büyük bir hassasiyetle korunan huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü hukuka aykırı girişimin karşısında olduğumuzu; hukuka uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz tüm işlem ve uygulamaların da sonuna kadar arkasında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz”

TEHDİT SUÇUNDAN CEZA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli H.A.’nın daha önce de sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye yönelik paylaşımlar yaptığı, açılan dava sonucunda tehdit suçundan 10 ay, hakaret suçundan ise 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.