Burhaniye’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun hızı, zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaştı. Fırtınanın etkisiyle deniz taştı. Ören ve Öğretmenler mahallelerinde taşan su, plajı aşıp cadde ve sokakları kapladı. Sahil kesiminde yollar göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Burhaniye Belediyesi ekipleri, deniz taşmasına karşı iş makineleriyle kumdan setler oluşturdu.

