Olay, gece saatlerinde Karakeçili Belediyesi Garajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi'nde çalışan Celil Yazıcı’nın bulunduğu belediye garajına geldi. İ.A. ile Celil Yazıcı arasında tartışma çıktı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. yanında getirdiği tüfekle Yazıcı’ya ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karakeçili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yazıcı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastanede oluşan kalabalık dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Celil Yazıcı’nın Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.