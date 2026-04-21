Aybastı Belediyesi’ne gelen Y.D., kurumda sekreter olarak görev yapan Adem Demirkale ile bir süre görüştü. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., yanında gizlediği satırla belediye çalışanına saldırarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirkale, ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Demirkale’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından şüpheli Y.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'KENDİNİ BİLMEZ BİR KİŞİ...'

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gündoğar, “Belediyemize yönelik bugün saat 10.30 sularında gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Kendini bilmez bir kişi, hiçbir sorun ya da şikayet belirtmeksizin belediyemize gelerek, özel kalemde görev yapan personelimize satırla saldırıda bulunmuştur. Bu saldırı yalnızca bireysel bir şiddet eylemi değil, kamu düzenine ve toplumsal huzura yapılmış açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.