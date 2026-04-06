Orta Doğu’da tırmanan savaş ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla küresel bir boyuta ulaşan petrol krizi, okyanusun ötesindeki ABD’li tüketicilerin hayatını kâbusa çevirdi. Brent petrolün 110 dolara dayanmasıyla ABD’de benzin fiyatlarının galon başına 5 doları aşması, halkın sabrını taşırdı.
Yaşananların en çarpıcı örneği, sosyal medyada hızla yayılan ve viral olan bir video oldu. Arabasının içinde oturan Amerikalı bir kadın, yaşam maliyetleri karşısında yaşadığı çöküşü ve döktüğü gözyaşlarını kayda aldı.
"SADECE İŞE GİDEBİLMEK İÇİN BENZİN PARASI ÖDÜYORUM"
Hıçkırıklara boğulan kadın, artan fiyatlara şu sözlerle isyan etti:
"5 dolar galon başına! Neden bunu ödüyorum? Kira neden çıldırmış gibi yükseliyor? Sadece benzine para ödüyorum ki işe gidebileyim… O iş de kiramı ödüyor. Bu daha başlangıç."