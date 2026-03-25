Savaş komşuda ancak faturası Türkiye'de. Vatandaş kontağı çevirirken iki kez düşünür hale geldi. Benzin fiyatlarındaki bu artış araç kullanıcılarını elektrikli araca doğru yönlendirecek mi? sorusu gündeme geldi.

Sektörde bulunan ve SÖZCÜ TV Mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, benzin fiyatlarının artması ile beraber araç alacakların elektrikli araçları sormaya başladığını ifade etti.

İkinci el piyasasında elektrikli araç bulmak şimdilik zor sebebi ise elektrikli araçların yakıt masraflarının düşmesi ile satmak istememeleri. Türkiye elektrikli araç satışında Avrupa'da dördüncü sırada yer alıyor.

Bazı vatandaşlar ise elektrikli otomobillerdeki menzilin artması ile tercih edilebilir olacağını söylüyor