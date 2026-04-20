Yakıt kıtlığı ve dağıtım sorunları nedeniyle bazı ülkelerde QR kod zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı. Türkiye’de de benzer uygulamaların gündeme gelme ihtimali merak konusu olmayı sürdürüyor.

Bu tür uygulamalara bir örnek olarak, Sri Lanka'nın milli petrol şirketi Ceylon Petroleum Corporation (CPC), bayram tatili nedeniyle geçici olarak askıya alınan yakıt takip sistemini 21 Nisan gece yarısından itibaren yeniden yürürlüğe koyacağını açıkladı. Buna göre, tüm benzinli araç sahipleri, daha önce belirlenen kotalar dahilinde yakıt alabilecek.

Bayram dönemi boyunca, halkın seyahat özgürlüğünü kısıtlamamak amacıyla 11 Nisan’dan itibaren benzinli araçlar için QR kod zorunluluğu uygulanmamıştı, ancak şirket başkanı DJ Rajakaruna, bayram öncesi dönemde geçerli olan standart yakıt kotalarının yarın gece yarısından itibaren eksiksiz olarak tekrar aktif hale getirileceğini doğruladı.

Yakıt istasyonlarına giden QR kod sistemini kullanacak

Bayram süresince benzinli araçlara esneklik sağlanmış olsa da, dizel araçlar için sistem disiplini korunmaya devam etti. Yarın gece yarısından itibaren ise hem benzinli hem de dizel araç sahipleri yakıt istasyonlarında QR kod sistemini kullanmak zorunda kalacak.

Ayrıca, yakıt istasyonlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla uygulanan tek-çift plaka sistemi de devam edecek. Bu uygulama, QR kod sistemiyle birlikte bekleme sürelerini minimize etmek için kritik bir kural olarak sürdürülüyor.

Sri Lanka hükümeti, yakıt tedarik zincirindeki kırılganlığı yönetmek için dijital kotaları en etkili araç olarak görüyor. Bayram dönemindeki geçici serbestlikten sonra sisteme dönüş, ülke ekonomisindeki döviz rezervlerini koruma ve adil dağıtım sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.