Kızılötesi kameralar altında gerçekleştirilen analizler, yan yana park edilmiş benzer görünümlü iki aracın enerji verimliliği konusunda tamamen zıt profillere sahip olduğunu ortaya koydu. Yapılan testlerde benzinli araçların enerjinin büyük kısmını ısıya dönüştürerek israf ettiği, elektrikli araçların ise enerjiyi doğrudan harekete yönlendirerek çok daha düşük çalışma sıcaklıklarında kaldığı belirlendi.

BENZİNLİ ARAÇLARDA YÜKSEK ENERJİ KAYBI

İçten yanmalı motorla çalışan araçların termal görüntülerinde; motor bloğu, radyatör, şanzıman ve egzoz sisteminin en yüksek ısı seviyelerini temsil eden parlak sarı ve beyaz renklerde olduğu saptandı. Dakikada binlerce kez gerçekleşen patlamalar ve hareketli parçalar arasındaki sürtünme nedeniyle oluşan bu ısının, enerjinin harekete dönüşmek yerine dışarıya atık olarak verildiğini kanıtladığı bildirildi.

ELEKTRİKLİ MOTORLARDA SOĞUK ÇALIŞMA PRENSİBİ

Elektrikli araçların (EV) termal profillerinin ise çok daha düşük ve dengeli bir seyir izlediği kaydedildi. Yanma süreci ve egzoz çıkışı bulunmayan bu araçlarda, ısı yoğunlaşmasının sadece batarya soğutma sistemleri, elektronik devreler ve lastiklerde sınırlı kaldığı görüldü. Elektrikli motorların ürettiği ısının, benzinli motorlarla kıyaslandığında kontrol edilebilir seviyelerde olduğu ve mekanik stresi azalttığı vurgulandı.

Söz konusu termal zıtlığın sadece görsel bir fark değil, doğrudan bir verimlilik göstergesi olduğu açıklandı. Geleneksel motorların enerjiyi ısı olarak israf etmesine karşılık, elektrikli sistemlerin depolanan enerjiyi doğrudan tekerleklere aktardığı saptandı. Düşük çalışma sıcaklıklarının, elektrikli araçlarda aşırı ısınma riskini minimize ettiği ve uzun vadeli enerji performansını artırdığı rapor edildi.