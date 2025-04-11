Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırdı.
Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Mardini'nin genç sevgilisi ile arasındaki yaş farkı uzun süre konuşulmuştu.
Genç sevgilisi ile aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan türkücüye "Kardeşiniz gibi duruyor", "Kızın yaşında" gibi eleştirel yorumlar yapılıyordu.
Bu eleştirilere aldırış etmeyen ünlü türkücü iki yıldır birlikte olduğu Dilara Talay ile dn sessiz sedasız evlendi.
Çiftin nikâhını da Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıydı.