Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Beşiktaş GAİN ile Cosea JL Bourg, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Siyah-Beyazlılar, karşılaşma boyunca rakibini geriden takip etti. Mücadeleyi konuk ekip Cosea JL Bourg, 72-60 kazandı. Böylece temsilcimiz seride 1-0 geriye düştü. İki galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı seriyi kazanan takım gelecek sezon EuroLeague’de mücadele edecek. Serinin ikinci karşılaşmasına ise 28 Nisan Salı günü Cosea JL Bourg'un sahası Ekinox Salonu ev sahipliği yapacak. Şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maça kalması durumunda eşleşmenin kaderini belirleyecek karşılaşma, 1 Mayıs Cuma günü yine Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

