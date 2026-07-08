Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş yeni kalecilerini açıkladı. Siyah beyazlılar Nübel ve Doğan Alemdar ile sözleşme imzaladı.

NÜBEL İLE 3 YILLIK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamalar şu şekilde: Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

DOĞAN ALEMDAR 4 YIL BEŞİKTAŞ'TA

"Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."