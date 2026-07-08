Transfer sezonunda hareketli günler yaşayan Beşiktaş, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı kadrosuna katarken Doğan Alemdar ve Alexander Nübel İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar Salih Özcan'ın bu gece İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Kadrosundaki eksikleri kapatmak için çalışmaların sürdüren Beşiktaş, gözünü forvet transferine çevirdi.

ROTA DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Sırp golcü Dusan Vlahovic ile anlaşma zemini sağlayamadı. Vlahovic'in yüksek ücret beklentisi konusunda geri adım atmaması ve Juventus'un yeniden açık kapı bırakmasının ardından Beşiktaş, gözünü farklı bir isme dikti.

Siyah-beyazlılar, Romelu Lukaku için kulübü Napoli'yle iletişime geçti. 33 yaşındaki golcünün sağlık raporlarını da inceleyen Beşiktaş, Dünya Kupası sonrası temaslarını sıklaştıracak. Napoli'de geçen sezon yalnızca 7 maça çıkabilen Belçikalı yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda ise 5 maçta 3 kez ağları havalandırdı.