Beşiktaş'ta ligin ikinci devresinde yeniler estirirken, ilk yarının yıldızlarından Vaclav Cerny'de gözle görülür bir performans düşüşü yaşandı. Tecrübeli futbolcu ise tartışılan performansıyla ilgili eleştirilerin farkında olduğunu belirtti.

Sabah'ın haberine göre lige Kadıköy'de derbi ile dönecek olan Çek yıldız, güçlü bir geri dönüşle çıkışa geçmeyi hedefliyor. 28 yaşındaki futbolcunun teknik heyetle yaptığı özel görüşmede eleştirilerin farkında olduğunu belirterek, "Gerekli dersleri çıkardım. Milli ara sonrası dönüşte eski performansımı sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dediği öğrenildi.

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 25 maça çıkan Cerny, 6 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. Sezon başında Wolfsburg'dan 6 milyon euroya transfer edilen 28 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 8 milyon euro...