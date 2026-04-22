Süper Lig ve Avrupa macerasına bu sezon da erken veda eden Beşiktaş, bir daha aynı hüznü yaşamamak için işi sıkı tutup şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Leverkusen'in yıldız sol beki Alex Grimaldo ile temasta olan Siyah-Beyazlılar, kanat rotasyonu için de iddialı çalışmalar yürütüyor.

Fotomaç'ın haberine göre transferde Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, kanat bölgesinde topyekün değişiklik hedefliyor. Haberde bu doğrultuda düşünülen ilk ismin de Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang olduğu belirtildi.

DÜĞMEYE BASILDI

Beşiktaş yönetimi, Sarı-Kırmızılıların bonservisini almayı düşünmediği yıldız futbolcu için devreye girdi. Yönetimin, gelecek günlerde Napoli'yle masaya oturarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya yatıracağı ifade edildi.

Habere göre Noa Lang'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da aldığı ön bilginin ardından Napoli'yle pazarlık masasına oturmaya karar verdi.

AKILLARA RASHİCA TRANSFERİ GELDİ

Beşiktaş, 2022-23 sezonunda Galatasaray'ın İngiliz ekibi Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica'nın da bonservisini almıştı. Kosovalı oyuncu Sarı-Kırmızılı formayla oldukça iyi bir performans göstermiş, ancak Galatasaray bonservisini almamıştı.

Siyah-Beyazlılar da bir sonraki sezon Norwich'e 5.25 milyon euro ödeyerek Rashica'yı kadrosuna katmıştı.

BEŞİKTAŞ'A YABANCI DEĞİL

Hollandalı yıldız, Beşiktaş'a hiç de yabancı değil... 26 yaşındaki kanat oyuncusu, çocukluk yıllarında Beşiktaş altyapısında top koşturdu. Siyah-Beyazlıların amacı ise Lang'ı yeniden 'yuvasına' döndürmek...

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Lang; 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 25 milyon euro; Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ise 30 milyon euro...