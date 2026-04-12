Yeni sezon hazırlıklarına erken start veren ve gelecek isimler kadar gideceklerin de kritik önem taşıdığı Beşiktaş'ta ilk ayrılık netleşti.

Actu Cameroun'un haberine göre Siyah-Beyazlılarda bekleneni veremeyen ve 3 sezondur kiralanan Jean Onana, kariyerinde yeni bir sayfa açma talebini Beşiktaş'a iletti. Yönetim ve teknik ekibin de onay vermesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ilk ismin Onana olduğu belirtildi.

4 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Öte yandan haberde; 26 yaşındaki orta sahaya Fransa, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den birçok talip olduğu belirtildi. Siyah-Beyazlılar, 2023-24 sezonunda Lens'ten transfer ettiği Kamerunlu oyuncu için 4 milyon euro bonservis ödemişti.

Beşiktaş'ta yalnızca 16 maçta süre alan Onana, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 1.3 milyon euro...