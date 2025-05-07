Saldırgan Aracından İndi, Kurşun Yağdırdı
Olay, saat 19.30 sularında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Park yerinden çıkmak üzere olan otomobilin önü, kırmızı renkli bir otomobil tarafından kesildi. Aracından inen kimliği belirsiz saldırgan, hiçbir uyarıda bulunmadan silahını çekip ateş açtı.
“Saldırgan geldiği araçla olay yerinden kaçarken, hedef olan otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı.”
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahsa, olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Kaçan Saldırgan Her Yerde Aranıyor
Yaralı, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
“Yaralanan kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.”
Saldırganın olayın ardından geldiği araçla hızla uzaklaşarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması titizlikle sürüyor.