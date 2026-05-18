Süper Lig'e erken havlu atıp Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Nevzat Demir Tesisleri'nde Serdal Adalı, yöneticiler ve Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen toplantıda 53 yaşındaki çalıştırıcının görevi bırakma isteği kabul gördü.

MASADA DÖRT ADAY

Siyah-Beyazlılarda gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Yalçın'dan boşalan koltuk için dört isim öne çıktı. Adaylar şöyle:

ŞENOL GÜNEŞ

Adaylardan ilki, taraftarın ve camianın saygı duyduğu Şenol Güneş. 73 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı da geçen günlerde yorumcu Ali Ece'ye yaptığı açıklamada, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf ederek yeşil ışık yakmıştı.

DİNO TOPPMÖLLER

Beşiktaş'ta öne çıkan bir diğer isim ise futbol teknik ve scouting şefi Eduard Graf'ın önerdiği Dino Toppmöller. Teknik direktörlük kariyerine 2021'de Bayern Münih'te yardımcı antrenör olarak başlayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, 2023-2026 yılları arasında Frankfurt'ta teknik direktörlük yaptı. Çalıştırdığı tek takım olan Frankfurt'ta 121 maçta 1.55 puan ortalaması yakaladı. Şu anda kulüpsüz durumda...

RAZVAN LUCESCU

Kısa zaman önce hayatını kaybeden efsane teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu da yeniden Siyah-Beyazlıların gündeminde. Daha önce sık sık adı Beşiktaş ile anılan 57 yaşındaki Rumen teknik adam, 2021'den beri çalıştırdığı Yunan ekibi PAOK'un başında 256 maça çıkıp 1.89 puan ortalaması tutturdu. Halen görevine devam ediyor ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında bir takımın, Razvan ile anlaşması halinde PAOK'a 4 milyon euro çıkış bedeli ödemesi gerekiyor.

RUBEN AMORİM

Beşiktaş yönetiminin favorilerinden biri ise Portekizli ünlü teknik direktör Ruben Amorim. Son olarak Manchester United'ı çalıştıran 41 yaşındaki teknik adam, 5 Ocak'tan beri boşta. ManU'da 63 maçta 1.43 puan ortalaması yakalayan ve görevine son verilen Amorim, kariyerzirvesini ise Sporting'de yaşadı. 2020-2024 yılları arasında Sporting'i çalıştıran Amorim, burada 230 maçta 2.28 puan ortalaması tutturdu ve kurduğu takım hala ligde ve Avrupa'da mücadeleci konumda...