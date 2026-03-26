Yeni sezon kadrosu için kolları sıvayan Beşiktaş’ın 1 numaralı hedefi Jose Sa… Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen 33 yaşındaki Portekizli kalecinin transferine Teknik Direktör Sergen Yalçın onay verdi. Ancak siyah-beyazlılar bonservis ödemesi yapmak istemiyor.

Sa'nın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesini bekleyen Kartal daha sonra bu transferi tamamlamaya yönelik adımlar atacak.

Siyah-beyazlı ekibe gelmeyi çok isteyen tecrübeli file bekçisi bu sezon 20 resmi karşılaşmaya çıktı. 34 gol yiyen Jose Sa 4 karşılaşmada kalesini kapatmayı başardı. 33 yaşındaki kaleci daha önce Olympiakos, Maritimo ve Porto'da da forma giydi.