Alanyaspor maçının ardından camiaya seslenen Sergen Yalçın, “Bu adamlara güvenin” diyerek gelecek sezon için iddialı bir kadro kuracaklarını söylemişti. Bu doğrultuda hareket eden siyah-beyazlılar ilk hamleyi kaleye ya- pacak. Rotasını İngiltere’ye çeviren Kartal’ın hedefinde Leeds United’ın Premier Lig’e yükselmesinde önemli rol oynayan Illan Meslier var.

BEDAVA GELECEK!

Bu sezon rezerv takımla sadece 2 maça çıkan, piyasa değeri 10 milyon Euro olan Fransız file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş 26 yaşındaki kalecinin menajeriyle temas kurdu, olumlu yanıt aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın onay verdiği Meslier’in gelecek sezon Kartal’ın 1. kalecisi olması yüksek ihtimal.