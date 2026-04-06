Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında, 90+11'de gelen penaltı golüyle derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ancak 90+7'de gelen penaltı kararı başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından dünden beri tartışılmaya devam etti...

TARAFTARDAN DEV TEPKİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz, Emmanuel Agbadou ve daha birçok isim karara tepkilerini kameralar karşısında dile getirirken, Siyah-Beyazlı taraftarlar da sessiz kalmadı.

Beşiktaş taraftarları, bugün gündüz saatlerinde Tüpraş Stadyumu'nun dış cephesine dev bir "Kukla VAR" yazılı pankart asarak TFF'yi protesto etti.

"ŞEREFLERİ VARSA SABAH GİDERLER"

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada MHK'yı istifaya davet etmişti. Adalı'nın açıklamaları özetle şöyleydi:

"Diğer 17 takımda VAR'dan bizim kadar şikayet ediyor. MHK Başkanı ve yardımcısı böyle devam ettikçe Türk futbolunun bir cm ileri gitme ihtimali yok. Utanmaları olsa bu gece istifa eder, Türk futbolunun yakasından düşerler. Biraz utanmaları, sıkılmaları varsa; bu akşam istifa ederler!

Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!"