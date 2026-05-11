Beşiktaş’ta krizin yeni adı: Sergen Yalçın... Sezonun finalinde Türkiye Kupası’ndaki Konya şokuyla başlayan gerilim Trabzonspor mağlubiyetiyle daha çok arttı. Tribünler, Yalçın’ı hedef alıp bir kez daha istifaya çağırdı. Bu gelişmelerin ardından Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, önceki geceyi Tüpraş Stadı’nda geçirdi. Olağanüstü toplanan üst kurmayların gündem konusu Sergen Yalçın’ın geleceğiydi. Futbol komitesinde yer alan isimler “Hocayla devam edelim” görüşünü iletti. Diğer yöneticiler ise “Yalçın ile yolları ayıralım” fikrini ortaya koydu. Başkan Adalı ise şu an kafa karışıklığı yaşıyor. Konya maçında hocasına sahip çıkan Beşiktaş’ın Başkanı, Trabzon yenilgisi sonrası kararsız kaldı. Yeni sezon öncesi kesin bir kararın verilmesi bekleniyor.