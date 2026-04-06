Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe, karşılaşmanın 90+6. dakikasında penaltı kazandı. Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun topa hareketlenen Dorgeles Nene, siyah-beyazlı futbolcu Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken, tartışmalar ise sürüyor.
Beşiktaş cephesinden pozisyonla ilgili tepkiler devam ediyor. Siyah-Beyazlıların Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda pozisyon için ‘iğrenç’ kelimesini kullandı.