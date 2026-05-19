Geliştirilen sistemde eski araç lastikleri iç içe geçirilerek katmanlar halinde yerleştiriliyor. Ardından lastiklerin iç kısmı toprak ve taşla dolduruluyor. Böylece eğimli arazilerde toprağın kaymasını önleyen dayanıklı bir yapı ortaya çıkıyor.

Projeyi geliştiren çiftçi, yöntemin özellikle kırsal bölgelerde ve küçük arazi çalışmalarında büyük avantaj sağladığını belirtiyor. Çünkü klasik beton istinat duvarları hem yüksek maliyet hem de ağır işçilik gerektiriyor.

HEM DAHA UCUZ HEM DE GERİ DÖNÜŞÜM SAĞLIYOR

Sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri ise geri dönüşüm sağlaması oldu. Normalde atık haline gelen yüzlerce lastik, bu yöntem sayesinde yeniden kullanılıyor.

Uzmanlara göre eski lastiklerin esnek yapısı, toprağın hareketine karşı beton duvarlara göre bazı durumlarda daha dayanıklı davranabiliyor. Ayrıca sistem yağmur suyunun tahliyesini de kolaylaştırıyor.

KIRSAL BÖLGELERDE YAYGINLAŞABİLİR

Toprak kaymalarının sık yaşandığı eğimli arazilerde kullanılan yöntem, sosyal medyada da dikkat çekti. Özellikle düşük bütçeli arazi projeleriyle uğraşan kullanıcılar sistemi pratik ve ekonomik buldu.

Uzmanlar, yöntemin profesyonel mühendislik hesapları olmadan büyük yapılarda kullanılmasının riskli olabileceğini ancak küçük ölçekli uygulamalarda maliyet avantajı sağlayabileceğini belirtiyor.

ATIK LASTİKLER İÇİN YENİ KULLANIM ALANI

Her yıl milyonlarca otomobil lastiğinin atığa dönüştüğü belirtilirken, bu tür projelerin geri dönüşüm açısından önemli olduğu ifade ediliyor. Geliştirilen sistemin farklı ülkelerde benzer çevreci projelere ilham verebileceği değerlendiriliyor.