Çalışma, özellikle küresel karbon emisyonlarının önemli bölümünden sorumlu olan çimento ve beton sektörüne çevreci bir alternatif sunması nedeniyle dikkat çekiyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri sistemde özel enzimler kullanarak karbondioksiti mineral formuna dönüştürdüklerini ve böylece yapı malzemesinin zamanla daha dayanıklı hale geldiğini belirtiyor.

ABD’de laboratuvar ortamında geliştirilen malzemenin üretim sürecinde, klasik çimento üretiminde ortaya çıkan yüksek sıcaklık ihtiyacının da büyük ölçüde azaltıldığı ifade edildi. Bu durumun enerji tüketimini düşürürken sera gazı salımını da önemli ölçüde azaltabileceği değerlendiriliyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM TARTIŞMASI

Uzmanlara göre dünya genelindeki karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 7 ila 8’i doğrudan çimento üretiminden kaynaklanıyor. Bu nedenle düşük karbonlu yapı malzemeleri son yıllarda hem Avrupa’da hem ABD’de yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni geliştirilen biyomalzemenin ise yalnızca karbon salımını azaltmakla kalmayıp havadaki CO2’yi aktif şekilde depolaması nedeniyle farklı bir noktaya ayrıldığı belirtiliyor.

Araştırma ekibi, malzemenin temel çalışma prensibinin deniz canlılarının kabuk oluşturma mekanizmasından ilham aldığını aktardı. Kullanılan enzimler sayesinde atmosferdeki karbondioksit kalsiyum karbonata dönüştürülüyor ve bu mineral yapı malzemenin içine hapsediliyor. Böylece yapı zaman içinde karbon depolayan bir yüzeye dönüşüyor.

Uzmanlar, yeni teknolojinin henüz ticari ölçekte kullanılmadığını ancak gelecekte köprüler, binalar ve altyapı projelerinde uygulanabileceğini ifade ediyor. Özellikle Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm politikaları ve ABD’deki düşük karbonlu üretim teşviklerinin bu tür malzemelerin yaygınlaşmasını hızlandırabileceği belirtiliyor.

Çevre bilimciler ise tek başına yeni malzemelerin yeterli olmayacağını, kentleşme politikaları ve enerji dönüşümüyle birlikte uygulanmaları gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen karbon tutabilen yapı malzemelerinin, iklim kriziyle mücadelede inşaat sektörüne yönelik en dikkat çekici yeniliklerden biri olduğu değerlendiriliyor.