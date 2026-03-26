İlk videoda, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in kameraya hazırlık yaptığı sırada arka planda “Başlatıyoruz değil mi?” dediği anlar yer aldı.

SİLDİLER

Kısa sürede yayılan görüntü, resmi paylaşım olmasına rağmen kısa süre sonra kaldırıldı.

Bu videonun silinmesinin ardından Beyaz Saray hesaplarından ikinci bir paylaşım yapıldı.

BİLDİRİM SESİ

Yaklaşık 4 saniye süren videoda yalnızca bir telefon bildirim sesi duyulurken, herhangi bir görüntü ya da açıklamaya yer verilmedi. Bu video ise Beyaz Saray'ın resmi hesabında hala duruyor.

İKİSİ DE 4 SANİYE

Arka arkaya gelen ve kısa sürede silinen paylaşımlar sosyal medyada merak uyandırırken, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Her iki videonun da 4 saniye sürmesi dikkat çekti.