Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak 2024’te rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde fenalaştı. Tanrıöğen apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beynindeki bir damarda kanama olduğu belirlenince ameliyat edilmek üzere başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

BİR DAVETTE GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğun bakım sürecinin ardından yaklaşık bir buçuk ay içinde üç operasyon geçiren Tanrıöğen, bir süredir sakin bir yaşam sürüyordu. Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen oyuncu, sağlık durumunun giderek düzeldiğini ve düzenli kontrollerinin sürdüğünü belirtti.

‘UZATLAMALARI YAŞIYORUM’

Tanrıöğen, “Beyin kanaması sonrası uzatmaları yaşıyorum. Hiç evden çıkmıyordum, yeni dolaşmaya başladım. Aylık kontrollerim devam ediyor. Daha iyiyim ve her şey yolunda” ifadelerini kullandı.