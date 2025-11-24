Japonya'da 65 yaş üzeri binlerce kişi üzerinde yapılan bir araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Peynir tüketenler ile tüketmeyenler üzerine yapılan araştırma sonucunda, riskin en az olduğu grup açıklandı. Araştırmada, egzersizden beslenmeye, alkol tüketimine hatta müzik zevkinle kadar pekçok unsurun demansı etkilediği ortaya çıktı. Bu listeye peynir de eklendi.

BİNLERCE KİŞİ GÖZLEMLENDİ: SONUÇ ÇARPICIYDI

Japon gıda şirketi Meiji Co.'nun desteklediği araştırmada, peynirin etkileri 65 yaş üzeri 9914 kişi üzerinde incelendi. Katılımcıların yarısı haftada en az bir peynir tükettiğini bildirdi. Diğer yarısı ise hiç peynir yemediğini ifade etti. Katılımcılar 3 yıl boyunca gözlem altına alındı. Araştırmanın sonucu ise Nutrients dergisinde yayınlandı. Buna göre, peynir tüketen 134 kişiden yüzde 3.4'ünde demans görülürken, peynir yemeyen 176 kişiden yüzde 4.5'inde demans saptandı.

Bu oran bin kişi başına yaklaşık 10-11 vakalık farka denk geliyor. Fark büyük olmasa da bilim insanları peynirin korucu olabileceğini ifade etti.

Yapılan araştırmada yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, gelir gibi etkenlerde demansa etkisi olup olmadığı eklendi. Peynir yemeyenlerin genel olarak daha sağlıklı beslendiğini ortaya çıktı.

PEYNİRİN FAYDALARI

Beyin sağlığını desteleyen peynir K vitamini gibi önemli değerler de içeriyor. Bunun yanı sıra bağırsak sağlığıyla ilişkilendiren yararlı bakteriler açısından da oldukça zengin.

Fermente süt ürünleri kalp sağlığına da iyi geliyor. Kalp sağlığı da uzun vadede demans riskinde kritik bir faktör. Peynirin tek başına demansı önlemediğini belirten uzmanlar risk azaltıcı faktörlerden biri olduğunu söylüyor. Porsiyon miktarı önemli.