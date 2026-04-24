Manisa'nın Turgutlu ilçesinde psikolojik sorunları bulunan altmış dokuz yaşındaki Barbaros Güleryüz, yaşadığı apartmanda yarı çıplak halde ve elinde bir bıçakla dolaşarak daire sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Komşularını rahatsız ettikten sonra kendi oturduğu daireye geçen şahıs, bu kez de evini ateşe vererek büyük bir tehlikeye davetiye çıkardı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden ve çevre dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Evi yaktıktan sonra olay yerinden kaçmaya yeltenen Barbaros Güleryüz gözaltına alındı.
NEZARETHANEDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ
İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Güleryüz, iddiaya göre sabah saatlerinde tutulduğu nezarethanede aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden görevli polis memurlarının ilk müdahalesinin ardından emniyet binasına hızla sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerindeki acil müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Barbaros Güleryüz'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.