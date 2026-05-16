Bifeder Başkanı Orhan Ebcin, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu öncesi sorularımızı cevapladı. Aziz Yıldırım’ın ‘birleşelim’ çağrısını önemsediğini vurgulayan Ebcin, sorularımıza samimi cevaplar verdi. İşte o röportajdan öne çıkanlar:

Hüseyin Şuekinci: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Orhan Ebcin: Son yıllarda camiamız çok bölündü, parçalandı. Öncelikle birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Aziz Yıldırımcılar, Ali Koççular, farklı düşünceye sahip olanlar… Bu bizim hem birlik ve beraberliğimize zeval verdi. Hem de çok zayıflamamıza sebep oldu.

SEÇİM ATMOSFERİNDEN ÇIKAMIYORUZ

- Karşı camiadakiler her ne kadar birbirleriyle çekişseler seçim bittiğinde tek ses olmayı başarıyorlar. Bizde ise tam tersi. Seçim atmosferinden bir türlü çıkamıyoruz. Sürekli geçmişe takılıp duruyoruz. Elbette geçmişten ders çıkaralım ama önümüze bakalım.

- Aziz Yıldırım’ın birleşelim, bütünleşelim çağrısını bu nedenle çok önemsiyorum. Son yıllarda kendisini en sert şekilde eleştirenlerden biri olsam da bu çağrıyı destekliyorum. Keşke başkan adayları bu adımı atabilseler.

DEKLARA EDECEĞİZ

H:Ş: Hangi adayı destekliyorsunuz?

O.E: Yönetim Kurulları netleştikten sonra, projelere bakacağız. Hangi ekibin Fenerbahçe’mize daha faydalı olacağına bakacağız. Ve seçimden önce kime oy vereceğimizi açık yüreklikle paylaşacağız.

- Elbette ben dernekteki arkadaşlarıma ‘şuna oy verin’ diye yönlendirme yapamam. Sonuçta abileriyim, dernek başkanıyım. Tabii ki fikrimi soruyorlar. Fikrimin de etkisinde kalırlar diye düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımız hür iradeleriyle tercihlerini yapacaklar.

BAŞKAN KİM SEÇİLİRSE ONA DESTEK OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR

H.Ş: Bugüne kadar hep Ali Koç’a destek verdiğinizi biliyoruz, bunu hiçbir zaman saklamadınız.

O. E: Son seçimde Sadettin Saran’a karşıydık. Ama Sadettin Başkan seçildikten sonra, dernek üyelerimizle, kalabalık bir heyet halinde kendisini ziyaret ettik.

- Bizim rekabetimiz, seçime kadardır. Fenerbahçemizle alakalı bize düşen maddi manevi görev varsa seve seve yapmaya hazır olduğumuzu da söyledik. Her sağduyulu Fenerbahçelinin görevidir, seçilen başkanın etrafında birleşmek, ona destek olmak.

HERKESİ DAVET ETTİK KİMSEYİ AYIRMADIK

- Gecemize aday olması muhtemel bütün isimleri davet ettik. Gerek resmi olarak, gerek telefonla arayarak.

H.Ş. Kimseye ayrıcalık tanımadınız. Buradaki maksadınız neydi?

O.E: Birincisi camiaya birlik beraberlik mesajı verdirebilmekti. İkinci amacımız da adaylar çıkıp projelerini, düşüncelerini anlatsınlar. Kendilerini ifade etsinler istedik.

GECEMİZİN TARİHİ BİLE ELEŞTİRİLDİ

H.Ş: Medyada oldukça ses getiren 8 Mayıs’taki gecenizden konuşalım.

O.E: Geceyi aslında 17 Nisan’da yapmayı planlamıştık. Hatta duyurusunu bile yaptık. Ancak Federasyon, Kadıköy’de oynadığımız kritik Rizespor maçını 17 Nisan’a alınca, 8 Mayıs’a erteledik. Bunu bile başka tarafa çekmek isteyenler oldu. Biz tarihi ertelediğimizde seçim kararı alınmamıştı henüz, hatta seçim gündemde bile yoktu. Hatta yine maç gününe denk gelebilir diye Cuma günü yaptık gecemizi.

TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİ YERLİ OLMALI

H. Ş: Yeni sezonda teknik direktör olarak Aykut Kocaman ve İsmail Kartal’ın isimleri konuşuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

O.E: Ben de teknik direktörümüzün yerli olmasından yanayım. Her iki isim de kendini ispatlamış, çok değerli, kaliteli isimler. Sporcuyken de, antrenörken de, Fenerbahçe'ye yakışır şekilde yaşantıları olan iki teknik adam.

- Aykut Kocaman'ın özel bir yeri var camiada. Düşünsenize 3 Temmuz sonrası kulübün başkanı içeride, yöneticileri içeride, para yok. Bütün basın üzerine geliyor, tek başına kalmış. Yargısız infaz yapılan bir ortamda ve tek başına. Tek başına, hem babalık hem abilik hem hocalık yaptı Aykut Kocaman.

AYKUT HOCA’YA HAKSIZLIK YAPILIYOR

- O şartlarda, kısıtlı kadroyla lig ikincisi oldu ve nasıl olduğunu da biliyoruz. Türkiye Kupası’nda 29 yıllık hasrete son verdi Aykut hoca. Ertesi yıl Avrupa Ligi’nde yarı final oynattı.

- Aykut Kocaman'a bence haksızlık yapılıyor. Oynattığı futboldan dolayı eleştirenlere sormak lazım adamın elinde hangi futbolcular vardı? Takımın imkanları neydi?

İSMAİL KARTAL 199 PUAN TOPLASA RAKİP 200 PUAN ALIRDI

- İsmail Kartal'a gelince. Takımı 99 puan almış, kaç tane gol atmış, yine kadro belli, güç belli. Biz o sene 199 puan alsaydık, karşı takım 200 puan alacaktı. Yine şampiyon olacaktı. Ben ikisini de çok başarılı görüyorum. Hangisi olursa olsun çok başarılı olacağına inanıyorum.

KEŞKE İKİSİ BİRLİKTE ÇALIŞSA

- Keşke biri antrenör biri sportif direktör olsa... Her aklı selim Fenerbahçelinin birinci vazifesi oraya gelen yerli teknik direktör kimse, sonuna kadar kredi verip, sonuna kadar arkasında durmaktır.

FENERBAHÇE BİRLEŞİRSE HÜKÜMET BİLE DEĞİŞİR

H.Ş: Anlattıklarınızdan konu şuna geliyor: Önemli olan Fenerbahçe'yi kimin yöneteceği değil, nasıl bir aklın yöneteceği.

O.E: Tabii ki, biz onun peşindeyiz. Şimdi Hakan Safi de çok önemli çok değerli, iş hayatında çok başarılı bir arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz. Aziz Başkan da öyle, Barış Göktürk de öyle. Bunların hepsi çok değerli insanlar.

- Bu isimlerin hepsi aslında maddi manevi risk alıyorlar. İşini gücünü bırakacak, ailesinden fedakarlık edecek. Arada açılan bir makas var. Sabrı tükenmiş bir taraftar var. O yüzden bu süreçte taşın altına elini sokan herkes değerli.

- Özetle, bu camia kenetlenirse, kimse önümüzde duramaz. Çünkü o potansiyeli fazlasıyla var. Fenerbahçe birleşirse, tabiri caizse yanlış anlaşılmasın, hükümet bile değiştirir.

TRİBÜNLERDEKİ BÖLÜNMÜŞLÜK

H.Ş: Kadıköy, rakiplerin korkulu rüyası değil uzun zamandır. Bu durum nasıl çözülür sizce?

O.E: Kulüp bu konuya profesyonelce adımlar atılmalı. Tribün liderleri arasında da birlik sağlanmalı. Her yıl yaşanan tartışmalara son verilmeli. Kimlere ne kadar bilet verileceğini değil, tribünlerde birlikte nasıl hareket edilmesi gerektiğini tartışmalıyız.

MAÇA GİDEN TARAFTARIN SESİ KISILMALI

- Biz eskiden hava atardık. Öğrenciyken, maçtan sonraki gün sesimiz kısılmış halde giderdik okula. Maça gittiğimiz belli olurdu. Hava atardık bir nevi.

- 1907 tribünü evet maddi olarak çok ciddi bir gelir, evet çok kaliteli önemli şahsiyetler var ama hiçbir zaman tam dolduğunu görmedim. Zaman zaman çok boşluklar oluyor. Aynı insanların arka arkaya maça geldiğini hiç görmedim. Önümüzdeki sezon hiçbir maçta tribünler boş kalmamalı.