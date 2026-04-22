Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından duyurulan organizasyon, Türkiye genelinde 200’den fazla sinema işletmesini ve 1.500’ü aşkın salonu kapsıyor. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği’nin hayata geçirdiği ve Bakanlığın desteklediği bu çalışma, çocukların bayram süresince sinema etkinliklerine katılımını artırmayı hedefliyor.

DÖRT GÜN BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

23 Nisan’da başlayacak olan indirimli bilet uygulaması, 26 Nisan tarihine kadar devam edecek. Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek ek etkinliklerle desteklenecek olan program, çocuk şenlik filmleri odağında yürütülecek. Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocukların kültür ve sanatla buluşmasını teşvik eden adımları desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

DETAYLAR VE KATILIMCI SALONLAR

Kampanyanın geçerli olduğu sinema salonları ve gösterim programına ilişkin ayrıntılı bilgilere sinemafestivali.com adresi üzerinden erişilebiliyor. Uygulama, hem şehir merkezlerindeki bağımsız salonlarda hem de alışveriş merkezlerindeki sinema zincirlerinde eş zamanlı olarak yürütülecek.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURULDU

Başlatılacak olan çalışma bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden duyuruldu. Katılım sağlayan sinema salonlarını öğrenerek vizyondaki filmler ve organizasyona dahil edilen sinema filmlerini salonlarda 120 TL karşılığında izlemek mümkün olacak.