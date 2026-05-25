22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan cumhurbaşkanı kararına göre, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı bildirildi. Resmi Gazete’nin 22 Mayıs 2026 Cuma tarihli sayısında yer verilen kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

ÜNİVERSİTENİN KAPISINA KİLİT VURULDU

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla kapatılmasına karar verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapısına kilit vuruldu. Çevik Kuvvet Polis ekipleri İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne giriş yaptı.

KARARDAN GERİ ADIM ATILDI

25 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11387 sayılı kararda, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Kararın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı belirtildi.

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir.

Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir.

İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir.

Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum."