Bilimsel analizlerde kullanılan Besin Yoğunluğu Puanı (Nutrient Density Score), bir sebzenin birim kaloride ne kadar hayati vitamin ve mineral sunduğunu ölçüyor. A, C, E, K vitaminleri ile folat, potasyum, kalsiyum ve çeşitli antioksidanlar açısından değerlendirilen su teresi, ıspanak ve lahana gibi rakiplerini geride bıraktı. Bir porsiyon su teresi, özellikle K vitamini bakımından yüksek değer sunarken güçlü bir C vitamini ve antioksidan kaynağı olarak öne çıktı.

SU TERESİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ

Su teresi, içerdiği yüksek vitamin yoğunluğu ve fitokimyasallar sayesinde vücudu çok yönlü destekleyen bir içeriğe sahip.

Bağışıklık ve Göz Sağlığı: Su teresi, portakaldan daha yüksek C vitamini oranı sunarak bağışıklık sistemini destekledi. Lutein ve zeaksantin benzeri karotenoidler açısından zengin olması, yaşa bağlı görme bozukluklarına karşı koruyucu etki sağladı.

Kanserle Mücadele: Su teresinin yüksek oranda glukosinolat içerdiği, bu bileşiklerin çiğnendiğinde izotiyosiyanatlara dönüştüğü ve bu maddelerin detoksifikasyon enzimlerini aktive ederek hücre hasarına karşı koruma sağladığı açıklandı. Bu özelliğin, sebzenin kanser riskini azaltma potansiyelini desteklediği ifade edildi.

Kemik ve Kalp Sağlığı: Kalsiyum ve K vitamini açısından zengin olan su teresinin, kemik yoğunluğunu korumaya ve osteoporoz riskini azaltmaya katkı sunduğu belirtildi. Ayrıca içerdiği doğal nitratların kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürdüğü ve kalp sağlığını desteklediği aktarıldı.

Tiroid ve Metabolizma: Su teresi, tiroid fonksiyonları için gerekli olan iyot minerali içeriği sayesinde metabolizmayı destekledi. Lif bakımından zengin yapısı, sindirimi düzenleyerek tokluk süresini uzattı ve kilo kontrolüne katkı sağladı.

SU TERESİ NASIL TÜKETİLMELİ

Su teresinin besin değerinin korunması için doğru tüketim yöntemleri önem taşıyor. İçerdiği glukosinolatlar ve vitaminlerin ısıya karşı hassas olduğu belirtildi.

Çiğ Tüketim: Salatalarda, sandviçlerde, çorbaların pişirme sonrası eklenmiş halinde ya da smoothielerde çiğ olarak tüketilmesi besin değerini en üst seviyede tutuyor.

Hafif Pişirme: Pişirilecekse buharda kısa süre tutulmasının veya çorbaya son aşamada eklenmesinin besin kaybını minimuma indirdiği ifade edildi.

Su teresinin bilimsel analizlerde zirveye yerleşmesi, sağlıklı beslenmenin temelinin yüksek besin yoğunluğuna sahip sade ve doğal sebzelerden oluştuğunu bir kez daha ortaya koydu.