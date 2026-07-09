Kılıcı nehir yatağında fark eden bölge sakini, kılıcı yetkililere teslim etti. Wronki Bölge Müzesi'nde gerçekleştirilen ilk incelemelerde arkeolog Ryszard Pietrzak, silahın orijinal olduğunu ve Polonya'nın ilk hanedanı olan Piast dönemine ait erken Orta Çağ yıllarında üretildiğini doğruladı.

KILIÇ NEHRE NASIL ULAŞTI?

Araştırmacılar, kılıcın nehir yatağına nasıl ulaştığını henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil. İhtimallerden biri, silahın bir çatışma sırasında ya da yolculuk esnasında sahibinin elinden düşmüş olması. Bir diğer olasılık ise Orta Çağ'da ve daha eski pagan geleneklerinde görülen ritüel uygulamalar. Bu dönemde değerli silahların ve çeşitli eşyaların adak amacıyla nehir ve göllere bırakıldığı biliniyor.

Yüzyıllar boyunca su altında kalan kılıcın olağanüstü derecede iyi korunmuş olması, araştırmacılara dönemin demir işçiliği, üretim teknikleri ve silah teknolojisi hakkında önemli bilgiler sağlayabilecek nitelikte bir örnek sunuyor.

RESTORASYONUN ARDINDAN SERGİLENECEK

Kılıç, Polonya'daki Wielkopolska Eyalet Anıt Koruma Ofisi'ne bildirildikten sonra koruma altına alındı. Kılıç, bilimsel analiz ve restorasyon çalışmaları için Nicolaus Copernicus University uzmanlarına gönderilecek.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra yaklaşık bin yıllık kılıcın, Wronki Bölge Müzesi'nde ziyaretçilerin görebileceği şekilde sergilenmesi planlanıyor.

Uzmanlar ayrıca son yıllarda Polonya'da kuraklık nedeniyle nehir ve göllerde su seviyelerinin düşmesinin benzer tarihi eserlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını, ancak uzun süre su altında korunan eserlerin açığa çıktıktan sonra hızla zarar görebileceğine de dikkat çekiyor.