Bingöl’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bingöl-Solhan kara yolu Yüzen Adalar Kavşağı'nda seyir halinde olan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 GG 275 plakalı hafif ticari araç ile 44 AFT 124 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarı üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.