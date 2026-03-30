ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ve İsrail'in savaş çığırtkanlığının ABD'deki yansıması olan Senatör Lindsey Graham dünyayı altüst eden savaşın fitilini çaktı, sonra Disney World'de çaya gitti.

Disney World Resort’ta kahvaltıya giden Graham, Mickey ve Minnie Mouse maskotlarıyla dolu restoranda genç bir kadınla baş başa kahvaltı etti.

Hiç evlenmemiş yetmiş yaşındaki siyasetçi bir masada genç bir kadın ve bir çocukla sohbet etti. Kendisinin öz çocuğu bulunmuyor.

Orta Doğu'daki her savaşın ilk destekçisi olan Graham’ın açık büfe sırasında beklediği ve kahve doldurduğu görüldü.

Graham cuma günü Steve Witkoff ile Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki normalleşmeyi görüşmek üzere Florida’daydı.

Arkadaşlarıyla buluşmak için Orlando’ya uğradığını belirten senatör halihazırda eyaletine döndüğünü açıkladı.