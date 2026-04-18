Akıllı telefonunuzun kamerası, sadece tatil anılarını biriktirmek için değil, aynı zamanda olası aksiliklere karşı "düşük maliyetli bir sigorta poliçesi" olarak da kullanılabilir.

1. Pasaport ve Vize Sayfaları

Pasaportun ana sayfasının ve gerekli vizelerin net bir fotoğrafı, kayıp veya hırsızlık durumunda büyük bir kurtarıcı. Bu görüntüler, büyükelçilik veya konsolosluklarda yeni bir belge edinme sürecini belirgin şekilde hızlandırır. Uzmanlar, bu fotoğrafları parola korumalı bir dosyada veya güvenli bir bulut uygulamasında saklamanızı öneriyor.

2. Reçeteli İlaçlar ve Etiketler

Düzenli ilaç kullanan gezginler, hem hapların kendisini hem de kutu üzerindeki reçete etiketlerini fotoğraflamalı. İlaçların kaybolması veya tükenmesi durumunda, kutu üzerindeki "jenerik (etken madde) isim" bilgisi, yurt dışında ikame ilaç bulmayı çok daha kolay hale getirir.

3. Valiz İçeriği

Valizinizi kapatmadan hemen önce içindekilerin bir fotoğrafını çekmek, bagajın gecikmesi veya kaybolması durumunda paha biçilemez bir kanıttır. Hava yolları ve sigorta şirketleri, tazminat taleplerini işlerken genellikle içerik listesi talep eder; bu fotoğraf hem hafızanızı tazeler hem de mülkiyet kanıtı sunar.

4. Otopark Bölgesi

Uzun bir uçuştan sonra havalimanı otoparkında labirent benzeri katlar arasında aracınızı aramak, tatilin tüm yorgunluğunu üzerinize bindirebilir. Aracınızı bıraktığınız sıranın, katın veya bölüm tabelasının basit bir karesi, bu gereksiz stresi saniyeler içinde çözer.

5. Biniş Kartı ve Rezervasyon Belgeleri

Teknoloji her zaman kusursuz işlemez. Havalimanında Wi-Fi bağlantısının kopması veya mobil uygulamanın çökmesi riskine karşı, biniş kartınızın (boarding pass) ve otel rezervasyonlarınızın ekran görüntüsünü (screenshot) almak hayati önem taşır. Bu sayede tüm belgeleriniz çevrimdışı olduğunuzda bile elinizin altında olur.