Araştırmalara göre özellikle kutup bölgelerinde bulunan buz tabakaları, yalnızca su değil aynı zamanda geçmişten kalma mikroorganizmaları da içinde barındırıyor. Bu mikroorganizmaların bazıları, modern dünyada daha önce hiç karşılaşılmamış türler olabilir.

'UYANMA' RİSKİ ARTIYOR

Araştırmalar, eriyen buzulların yalnızca çevresel değil, biyolojik riskler de barındırdığını gösteriyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve uluslararası bilim ekiplerinin çalışmalarına göre, çözülmeye başlayan permafrost tabakaları binlerce yıldır donmuş halde bulunan mikroorganizmaları yeniden açığa çıkarabiliyor. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, on binlerce yıl boyunca buz altında kalan bazı mikropların yeniden aktif hale gelebildiği tespit edildi.

Uzmanlar, bu tür eski virüslerin çoğunlukla basit canlıları hedef aldığını ancak küresel ısınmanın hızlanmasıyla birlikte bu mikroorganizmaların çevreyle temas etme ihtimalinin arttığını vurguluyor. Bu durum, gelecekte beklenmedik biyolojik risklerin ortaya çıkabileceğine dair endişeleri artırıyor.

BİLİNMEYEN BİR TEHDİT

Bilim insanlarına göre asıl endişe verici nokta, bu virüslerin insan bağışıklık sistemi için tamamen yeni olabilecek olması. Yani modern tıbbın bu tür mikroorganizmalara karşı hazırlıksız yakalanma ihtimali bulunuyor.

Özellikle permafrost adı verilen donmuş toprak katmanlarının çözülmesi, bu riskin daha geniş alanlara yayılmasına neden olabilir.

KÜRESEL UYARI

Uzmanlar, bu tür risklerin şimdilik kontrol altında olduğunu ancak küresel ısınmanın hız kesmeden devam etmesi halinde gelecekte daha büyük sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Eriyen buzulların altında saklı kalan bu görünmeyen tehlike, iklim değişikliğinin beklenmedik sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor.