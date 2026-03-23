Polonya'nın birçok bölgesinde, normal şartlarda Akdeniz iklim kuşağında görülen ıhlamur tahtakurusu popülasyonunda olağan dışı bir artış kaydedildi. Uzmanlar, bitki sağlığını tehdit eden bu istilacı türün, iklim değişikliği nedeniyle ülke genelinde kalıcı hale gelmeye başladığını belirtti.

KIRMIZI LEKELERLE AYIRT EDİLİYOR

Ihlamur tahtakurusu, yetişkin evresinde birkaç milimetre boyuna ulaşan küçük bir böcek türüdür. Karakteristik dış görünüşü; siyah bir gövde üzerine kanat uçlarındaki kırmızı lekelerle ayırt edilir. Türün en belirgin özelliği, ağaç gövdelerinde binlerce bireyden oluşan devasa koloniler kurarak kümelenmesidir.

OLUMSUZ ETKİLERE YOL AÇIYOR

Bitki özsuyunu emerek beslenen bu zararlı, konukçu bitkiler üzerinde şu olumsuz etkilere yol açıyor: Yapraklarda sararma ve erken dökülme, sürgünlerde yapısal deformasyon, ileri seviye istilalarda çiçek ve meyve yapılarında çürüme.

Başta ıhlamur ağaçları olmak üzere; çınar, kavak, at kestanesi ile hatmi ve ketmia gibi süs bitkileri ana hedef konumundadır. Entomologlar, bu yayılımın temel sebebinin küresel ısınma ve buna bağlı olarak gelişen ılıman kış şartları olduğunu vurgulamaktadır. Kış mevsimini ağaç kabukları altında toplu halde geçiren böcekler, düşük ölüm oranları sayesinde bahar aylarında hızla çoğalıyor.

Zararlı ile mücadelede popülasyon yoğunluğuna göre şu stratejiler öneriliyor: Düşük yoğunluklu vakalarda manuel temizlik veya yüksek basınçlı su ile yıkama. Kitlesel istilalarda, profesyonel ekiplerce uygulanan spesifik insektisitler.

Yetkililer, bahçe ve park alanlarında düzenli izleme yapılmasının, istilanın konutlara ve geniş tarım alanlarına sıçramasını engellemek adına kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.