Pasifik Okyanusu'ndaki Fiji takımadaları açıklarında son dönemde dikkat çeken gizemli bir kara parçasının sırrı, arkeologlar ve jeologların ortak çalışmasıyla çözüldü. Vanua Levu Adası yakınlarında yükselen 3 bin metrekarelik alanın, sanıldığı gibi bir volkanik faaliyet veya tsunami sonucu değil, antik insanların yüzyıllar boyunca biriktirdiği mutfak atıklarıyla oluştuğu tespit edildi.

DOĞA OLAYI DEĞİL İNSAN FAALİYETİ

Bilim insanları, mangrov ormanları arasında tesadüfen fark edilen bölgede yaptıkları sondaj çalışmalarında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaştı. Toprağın derinliklerine kadar uzanan tabakanın neredeyse tamamının, 1200 yıl önce yaşamış yerel halkın tükettiği deniz canlılarına ait kabuklardan oluştuğu belirlendi. İlk etapta dev bir tsunaminin deniz tabanını kıyıya yığmış olabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, karbon testleri bu birikimin yüzyıllar içinde düzenli bir şekilde yapıldığını kanıtladı.

DENİZ SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Araştırma ekibi, antik toplulukların sığ resifler üzerine platformlar inşa ederek su üzerinde yaşadıklarını öngörüyor. Bu yaşam tarzının bir sonucu olarak tüketilen gıdaların kalıntıları suyun dibinde birikerek zamanla deniz seviyesinin üzerine çıktı. Adada bulunan çömlek parçaları yerleşimin varlığını tescillerken, bu yapı literatürde "midden" olarak adlandırılan oluşumların Güney Pasifik'teki en belirgin örneği olarak kaydedildi.