İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Aşı Çalışma Grubu üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, Sağlık Bakanlığının güncellenen aşı takvimiyle, 2. ve 3. trimesterdeki gebelere, 36. haftaya kadar tetanoz ve difteri aşısına ek olarak boğmaca aşısının da uygulanacağını belirtti.

Nisan ayından itibaren aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz sunulacak bu aşıyla, anne ve bebeğin boğmaca hastalığından korunması hedefleniyor.

Karahan, boğmacanın 3-4 yılda bir salgınlara yol açtığını ve özellikle yenidoğanlarda ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Bebeklere ikinci aydan itibaren yapılan boğmaca aşısı öncesinde hastalığa yakalanma riskine dikkat çeken Karahan, yenidoğanlarda hastalığın ağır seyredebileceğini, yoğun bakım gerektirebileceğini ve hatta ölüme yol açabileceğini ifade etti.