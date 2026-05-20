Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon için oyuncularıyla anlaşmaların yapıldığı belirtilen “Eşref Rüya” dizisinin beklenmedik şekilde final kararı almasının ardından, kanalın en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar için de final kararı verildiği iddia edildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, yapımını D Media’nın üstlendiği dizinin 21’inci sezon hazırlıkları durduruldu. Alınan kararın bugün oyuncu kadrosuna da bildirildiği öne sürüldü.

Yıllardır cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer alan “Arka Sokaklar”, geniş oyuncu kadrosu ve polisiye hikâyeleriyle Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında gösteriliyordu.

Kanal yönetiminden veya yapım şirketinden konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.