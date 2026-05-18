Bu yıl Hepsiburada’nın desteğiyle gerçekleştirilen 7. Mardin Bienali Çocuk Atölyeleri, GÖKzemin temasından hareketle kurgulanarak çocuklara yaşadıkları kentle ve kurdukları hayallerle bağ kurabilecekleri bir deneyim alanı sunuyor. Program kapsamında çocuklar; kimi zaman gökyüzünü kendi bakışlarıyla resmedecek, kimi zaman da yaşadıkları kenti kendi gözlerinden yeniden düşünecek.

“Dijital platform gücümüzü sosyal faydaya dönüştürmeyi önemsiyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır: “Hepsiburada olarak sosyal etki yaklaşımımızı, erişimi kolaylaştıran, katılım bariyerlerini azaltan ve farklı paydaşlarla birlikte sürekliliği olan sistemler kurmak üzerine inşa ediyoruz. Bu bakış açısıyla çocuklar, gençler, kadınlar, girişimciler, KOBİ’ler, yerel üreticiler ve patili dostlarımız için farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Her birinde ortak hedefimiz; Hepsiburada’nın teknoloji, platform, lojistik ve erişim gücünü daha geniş bir faydaya dönüştürmek için kullanmak” şeklinde konuştu.

“Çocukların eğitime, oyuna, bilime, teknolojiye ve sanata erişimini desteklemek, geleceğe yapılan en anlamlı yatırımlardan biri”

Hepsiburada tarafından 2022 yılında başlatılan “Bir Gülüş Yeter” projesiyle çocukların her alanda gelişimini desteklediklerini belirten Cem Tanır, “Çocukların eğitime, oyuna, bilime, teknolojiye ve bugün burada olduğu gibi sanata erişimini desteklemeyi, geleceğe yapılan en anlamlı yatırımlardan biri olarak görüyoruz. 7. Mardin Bienali Çocuk Atölyeleri’ne verdiğimiz destek de bu anlayışımızın önemli bir uzantısı. Bu atölyelerde çocuklar Mardin’in sokaklarından ve bienalin düşünsel çerçevesinden yola çıkarak kendi anlatılarını kuracaklar. Mardin Bienali’nin bir parçası olmaktan ve çocukların sanatla buluşacağı bu özel alanı desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Çocuklar Mardin’in kültürel dokusundan aldığı ilhamla sanatla buluşacak

Atölye programı, Mardin’de yaşayan sanatçılardan oluşan atölye liderlerinin yürütücülüğünde gerçekleşecek. Çocuk Kültürhanesi, sergi alanları, kamusal alanlar ve şehir rotaları gibi farklı mekânlarda düzenlenecek atölyelerde çocuklar; bienal kavramı, gökyüzü, gölge, mimari, doğa, kent, su ve yüzey gibi başlıklar etrafında sanatla temas edecek. Hepsiburada, Çocuk Atölyeleri ile çocukların Mardin’in kültürel hafızasıyla, bienalin düşünsel çerçevesiyle ve kendi dünyalarıyla bağ kurmasını destekliyor.