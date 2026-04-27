Maden işçilerinin eylemi ile gündeme gelen Yıldız Holding Başkanı Sebahattin Yıldız ile AKP eski milletvekili Sebahattin Yıldız’ın isim benzerliği birçok karışıklığa neden oluyor. İş insanı Sebahattin Yıldız, Ağrı Patnoslu.

HERKES DUYSUN

Eski milletvekili Sebahattin Yıldız ise Muş Vartolu. SÖZCÜ’ye konuşan eski AKP’li Yıldız, “Bütün herkesten rica ediyorum, o maden şirketi bana ait değil. Sosyal medya ve muhalefet de duysun. İsim benzerliği nedeniyle yıllardır sıkıntı yaşıyorum. Kimi ‘çekini öde’ diye arıyor, kimi iş ve torpil istiyor. Kömür satmak isteyen de var” dedi. Yıldız, iş insanı ile bir defa taziye ziyaretinde karşılaştığını anlattı ve “Ne yalan söyleyeyim pek gözüm tutmadı. Bizim doğunun uyanık tiplerine benzettim” ifadesini kullandı.

Yıldız şunları söyledi:

“ÇEKİNİ ÖDE’ DİYEN ARTTI”: “Yıllardır aynı şekilde arıyorlar beni. Bu seneye kadar çek olayı yoktu. Bakıyorum çek yazılmış, ‘çekini öde’ diye arıyorlar.”

NASIL ZENGİN OLDUN?: Bir ara Temel abi (Karamollaoğlu) aradı, Sivas’ta üretim yapan bir işleri var herhalde. SSS Yıldızlar’a mal mı veriyormuş, mal mı alıyormuş... Sonra Temel abi bana ‘Sebahattin kısa sürede nasıl bu kadar zengin oldu’ diye düşündüm dedi. Acaba o kişi benim ismimi mi kullanıyor, ‘Vekilim’ filanım mı diyor?