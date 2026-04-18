Tarım sektöründe düşük maliyet ve yüksek verim arayan üreticiler, rotasını kısa sürede çok sayıda hasat imkanı sunan ıspanak üretimine çevirdi. Diğer sebze türlerinin aksine tek bir ekimle sezon boyu kazanç sağlayan ıspanak, özellikle "kes-büyüt" yöntemiyle birim alandan alınan kârı maksimize ediyor.

KESİNTİSİZ HASAT AKIŞI SUNUYOR

Ispanak üretiminde uygulanan modern hasat teknikleri, geleneksel yöntemlerin aksine bitkiyi kökten sökmek yerine yaprak bazlı toplamayı esas alıyor. Bu yöntemle bir kez ekilen ürün, 20 ila 30 gün gibi kısa bir sürede ilk hasada ulaşıyor.

Uygun iklim koşullarında aynı kökten yıl içinde 20’den fazla kez biçim yapılabiliyor. Ekimden yaklaşık bir ay sonra satışa hazır hale gelmesi, üreticinin işletme sermayesini hızla geri kazanmasını sağlıyor.

Her seferinde yeniden toprak hazırlığı ve ekim masrafı gerektirmemesi, üretim maliyetlerini aşağı çekiyor.

YÜKSEK FİYATLA ALICI BULUYOR

Ispanak, Türkiye’de hem taze tüketimde hem de dondurulmuş gıda sanayisinde yüksek talep gören ürünlerin başında geliyor. Pazar tezgahlarında ve market raflarında yılın büyük bir bölümünde yer bulabilmesi, üreticiye düzenli bir nakit akışı sunuyor. Özellikle son yıllarda popülerliği artan "baby ıspanak" türü, daha kısa sürede hasat edilmesi ve kilogram başına daha yüksek fiyatla alıcı bulması nedeniyle katma değeri yüksek bir ürün olarak dikkat çekiyor.

BAZI AVANTAJLARI DA VAR

Serin iklim yapısına uyum sağlayan bu bitki, özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde minimum bakım ile maksimum gelişim gösteriyor. Organik maddece zengin topraklarda hızlı büyüyen ıspanak, kısa süreli üretim döngüsü sayesinde tarlanın yıl içinde diğer ürünler için de boş kalmasına olanak tanıyor.