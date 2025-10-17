Yeni bir araştırma, soğuk algınlığına yakalanan kişilerin basit bir tatlı sayesinde kendini daha iyi hissedebileceğini ortaya koydu. Cardiff Üniversitesi’ndeki bilim insanlarına göre, nane şekeri yemek hastalarda uyanıklığı artırıyor ve halsizlik hissini azaltabiliyor.

UYANIKLIĞI ARTIYOR

Araştırma kapsamında 81 üniversite öğrencisi 10 hafta boyunca gözlemlendi. Katılımcıların bir kısmı soğuk algınlığı geçirirken bir kısmı sağlıklı kaldı. Hasta olan gruba nane veya tereyağlı şeker verildi. Sonuçta hem hasta hem de sağlıklı bireylerde nane şekerinin uyanıklığı artırdığı gözlemlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Andy Smith, “Hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonunda insanlar halsizlik, dikkat dağınıklığı ve yorgunluk yaşayabiliyor. Nane şekeri bu etkileri hafifletebilir” dedi.

NANE AROMASI FARK YARATIYOR

Nane gibi aromatiklerin terapötik etkileri daha önce de araştırılmıştı. Bu çalışmada da nane aromasının tereyağlı şekere veya hiçbir şey almamaya kıyasla daha olumlu sonuç verdiği saptandı. Araştırmacılara göre nane, beynin uyanıklık düzeyini artırarak hastalık dönemindeki performans düşüşünü azaltabiliyor.

SOĞUK ALGINLIĞI VAKALARI ARTIYOR

son haftalarda özellikle gençler arasında soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış görülüyor. Uzmanlara göre mevsim değişikliği, okulların açılması ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması bu yükselişte etkili. Araştırmacılar, nane şekerinin soğuk algınlığını tedavi etmediğini ancak halsizlik hissini azaltarak hastalığı daha rahat atlatmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bu da ilaçsız, basit bir destek yöntemi olarak öne çıkıyor.